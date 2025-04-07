Valute / KELYB
KELYB: Kelly Services Inc - Class B
13.84 USD 0.13 (0.95%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KELYB ha avuto una variazione del 0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.84 e ad un massimo di 13.84.
Segui le dinamiche di Kelly Services Inc - Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
13.84 13.84
Intervallo Annuale
11.04 20.68
- Chiusura Precedente
- 13.71
- Apertura
- 13.84
- Bid
- 13.84
- Ask
- 14.14
- Minimo
- 13.84
- Massimo
- 13.84
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.95%
- Variazione Mensile
- 0.95%
- Variazione Semestrale
- 13.44%
- Variazione Annuale
- -33.08%
20 settembre, sabato