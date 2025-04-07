CotizacionesSecciones
KELYB: Kelly Services Inc - Class B

13.84 USD 0.13 (0.95%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de KELYB de hoy ha cambiado un 0.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.84, mientras que el máximo ha alcanzado 13.84.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Kelly Services Inc - Class B. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
13.84 13.84
Rango anual
11.04 20.68
Cierres anteriores
13.71
Open
13.84
Bid
13.84
Ask
14.14
Low
13.84
High
13.84
Volumen
1
Cambio diario
0.95%
Cambio mensual
0.95%
Cambio a 6 meses
13.44%
Cambio anual
-33.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B