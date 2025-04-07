Divisas / KELYB
KELYB: Kelly Services Inc - Class B
13.84 USD 0.13 (0.95%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KELYB de hoy ha cambiado un 0.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.84, mientras que el máximo ha alcanzado 13.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kelly Services Inc - Class B. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
13.84 13.84
Rango anual
11.04 20.68
- Cierres anteriores
- 13.71
- Open
- 13.84
- Bid
- 13.84
- Ask
- 14.14
- Low
- 13.84
- High
- 13.84
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 0.95%
- Cambio mensual
- 0.95%
- Cambio a 6 meses
- 13.44%
- Cambio anual
- -33.08%
