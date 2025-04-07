통화 / KELYB
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
KELYB: Kelly Services Inc - Class B
13.84 USD 0.13 (0.95%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KELYB 환율이 오늘 0.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.84이고 고가는 13.84이었습니다.
Kelly Services Inc - Class B 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- H4
- D1
- W1
- MN
KELYB News
- Kimball Electronics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Terawulf, Dlocal, Equinox Gold And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Bullish (NYSE:BLSH), DLocal (NASDAQ:DLO)
- Kelly Services, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KELYA)
- Kelly Services, Inc. (KELYA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kelly Services B earnings missed, revenue fell short of estimates
- Palm Valley Capital Fund Q2 2025 Commentary
- Kelly Services Stock: Maybe One Of The Best Value Plays On Wall Street (NASDAQ:KELYA)
- Palm Valley Capital Fund Q1 2025 Commentary (PVCMX)
일일 변동 비율
13.84 13.84
년간 변동
11.04 20.68
- 이전 종가
- 13.71
- 시가
- 13.84
- Bid
- 13.84
- Ask
- 14.14
- 저가
- 13.84
- 고가
- 13.84
- 볼륨
- 1
- 일일 변동
- 0.95%
- 월 변동
- 0.95%
- 6개월 변동
- 13.44%
- 년간 변동율
- -33.08%
20 9월, 토요일