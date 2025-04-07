시세섹션
통화 / KELYB
주식로 돌아가기

KELYB: Kelly Services Inc - Class B

13.84 USD 0.13 (0.95%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

KELYB 환율이 오늘 0.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.84이고 고가는 13.84이었습니다.

Kelly Services Inc - Class B 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KELYB News

일일 변동 비율
13.84 13.84
년간 변동
11.04 20.68
이전 종가
13.71
시가
13.84
Bid
13.84
Ask
14.14
저가
13.84
고가
13.84
볼륨
1
일일 변동
0.95%
월 변동
0.95%
6개월 변동
13.44%
년간 변동율
-33.08%
20 9월, 토요일