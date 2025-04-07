Валюты / KELYB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KELYB: Kelly Services Inc - Class B
13.84 USD 0.13 (0.95%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KELYB за сегодня изменился на 0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.84, а максимальная — 13.84.
Следите за динамикой Kelly Services Inc - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KELYB
- Kimball Electronics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Terawulf, Dlocal, Equinox Gold And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Bullish (NYSE:BLSH), DLocal (NASDAQ:DLO)
- Kelly Services, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KELYA)
- Kelly Services, Inc. (KELYA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kelly Services B earnings missed, revenue fell short of estimates
- Palm Valley Capital Fund Q2 2025 Commentary
- Kelly Services Stock: Maybe One Of The Best Value Plays On Wall Street (NASDAQ:KELYA)
- Palm Valley Capital Fund Q1 2025 Commentary (PVCMX)
Дневной диапазон
13.84 13.84
Годовой диапазон
11.04 20.68
- Предыдущее закрытие
- 13.71
- Open
- 13.84
- Bid
- 13.84
- Ask
- 14.14
- Low
- 13.84
- High
- 13.84
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.95%
- Месячное изменение
- 0.95%
- 6-месячное изменение
- 13.44%
- Годовое изменение
- -33.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.