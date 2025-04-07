Währungen / KELYB
KELYB: Kelly Services Inc - Class B
13.84 USD 0.13 (0.95%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KELYB hat sich für heute um 0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.84 bis zu einem Hoch von 13.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kelly Services Inc - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
13.84 13.84
Jahresspanne
11.04 20.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.71
- Eröffnung
- 13.84
- Bid
- 13.84
- Ask
- 14.14
- Tief
- 13.84
- Hoch
- 13.84
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.95%
- Monatsänderung
- 0.95%
- 6-Monatsänderung
- 13.44%
- Jahresänderung
- -33.08%
