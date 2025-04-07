Moedas / KELYB
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
KELYB: Kelly Services Inc - Class B
13.84 USD 0.13 (0.95%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KELYB para hoje mudou para 0.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.84 e o mais alto foi 13.84.
Veja a dinâmica do par de moedas Kelly Services Inc - Class B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
KELYB Notícias
- Kimball Electronics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Terawulf, Dlocal, Equinox Gold And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Bullish (NYSE:BLSH), DLocal (NASDAQ:DLO)
- Kelly Services, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:KELYA)
- Kelly Services, Inc. (KELYA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kelly Services B earnings missed, revenue fell short of estimates
- Palm Valley Capital Fund Q2 2025 Commentary
- Kelly Services Stock: Maybe One Of The Best Value Plays On Wall Street (NASDAQ:KELYA)
- Palm Valley Capital Fund Q1 2025 Commentary (PVCMX)
Faixa diária
13.84 13.84
Faixa anual
11.04 20.68
- Fechamento anterior
- 13.71
- Open
- 13.84
- Bid
- 13.84
- Ask
- 14.14
- Low
- 13.84
- High
- 13.84
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.95%
- Mudança mensal
- 0.95%
- Mudança de 6 meses
- 13.44%
- Mudança anual
- -33.08%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh