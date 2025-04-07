通貨 / KELYB
KELYB: Kelly Services Inc - Class B
13.84 USD 0.13 (0.95%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KELYBの今日の為替レートは、0.95%変化しました。日中、通貨は1あたり13.84の安値と13.84の高値で取引されました。
Kelly Services Inc - Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
13.84 13.84
1年のレンジ
11.04 20.68
- 以前の終値
- 13.71
- 始値
- 13.84
- 買値
- 13.84
- 買値
- 14.14
- 安値
- 13.84
- 高値
- 13.84
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.95%
- 1ヶ月の変化
- 0.95%
- 6ヶ月の変化
- 13.44%
- 1年の変化
- -33.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K