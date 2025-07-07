Dövizler / JSPR
JSPR: Jasper Therapeutics Inc - Class A
2.50 USD 0.09 (3.47%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
JSPR fiyatı bugün -3.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.37 ve Yüksek fiyatı olarak 2.56 aralığında işlem gördü.
Jasper Therapeutics Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JSPR haberleri
- Jasper Therapeutics hisseleri, BTIG’in fiyat hedefini 20 dolardan 7 dolara düşürmesiyle geriledi
- Jasper Therapeutics stock falls as BTIG lowers price target to $7 from $20
- Jasper Therapeutics 30 milyon dolarlık halka arz fiyatlandırmasını açıkladı
- Jasper Therapeutics prices $30 million public offering
- Jasper Therapeutics halka arz planını duyurdu
- Jasper Therapeutics announces public offering of common stock
- Jasper Therapeutics hisseleri halka arz planlarını açıkladıktan sonra düştü
- Jasper Therapeutics stock falls after announcing public offering plans
- JMP reiterates Market Outperform rating on Jasper Therapeutics stock
- Jasper Therapeutics stock holds Market Outperform rating at JMP despite setback
- Jasper Therapeutics cuts workforce by 50% to focus on urticaria programs
- Jasper Therapeutics stock downgraded by BMO Capital on CSU trial concerns
- Jasper Therapeutics stock price target lowered to $20 by Evercore ISI
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.94%
- Cantor Fitzgerald downgrades Jasper Therapeutics stock on clinical trial setback
- Jasper Therapeutics stock rating reiterated at Buy by TD Cowen despite trial delay
- Jasper Therapeutics stock plummets as BTIG slashes price target on trial issues
- Jasper Therapeutics stock downgraded by William Blair on drug trial setbacks
- Why Is Jasper Therapeutics Stock Falling On Monday? - Jasper Therapeutics (NASDAQ:JSPR)
- Dow Dips 1%; Mustang Bio Shares Spike Higher - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- H.C. Wainwright lowers Jasper Therapeutics stock price target on program delays
- Nasdaq Falls Over 100 Points; Capgemini To Acquire WNS - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Jasper Therapeutics stock plunges after manufacturing issues derail clinical trials
- Jasper Therapeutics plunges on drug product lot issues
Günlük aralık
2.37 2.56
Yıllık aralık
2.26 26.05
- Önceki kapanış
- 2.59
- Açılış
- 2.45
- Satış
- 2.50
- Alış
- 2.80
- Düşük
- 2.37
- Yüksek
- 2.56
- Hacim
- 1.398 K
- Günlük değişim
- -3.47%
- Aylık değişim
- -9.75%
- 6 aylık değişim
- -42.66%
- Yıllık değişim
- -86.38%
21 Eylül, Pazar