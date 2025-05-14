Moedas / JSPR
JSPR: Jasper Therapeutics Inc - Class A
2.59 USD 0.26 (11.16%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do JSPR para hoje mudou para 11.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.36 e o mais alto foi 2.61.
Veja a dinâmica do par de moedas Jasper Therapeutics Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JSPR Notícias
- Jasper Therapeutics stock falls after announcing public offering plans
- JMP reiterates Market Outperform rating on Jasper Therapeutics stock
- Jasper Therapeutics stock holds Market Outperform rating at JMP despite setback
- Jasper Therapeutics cuts workforce by 50% to focus on urticaria programs
- Jasper Therapeutics stock downgraded by BMO Capital on CSU trial concerns
- Jasper Therapeutics stock price target lowered to $20 by Evercore ISI
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.94%
- Cantor Fitzgerald downgrades Jasper Therapeutics stock on clinical trial setback
- Jasper Therapeutics stock rating reiterated at Buy by TD Cowen despite trial delay
- Jasper Therapeutics stock plummets as BTIG slashes price target on trial issues
- Jasper Therapeutics stock downgraded by William Blair on drug trial setbacks
- Why Is Jasper Therapeutics Stock Falling On Monday? - Jasper Therapeutics (NASDAQ:JSPR)
- Dow Dips 1%; Mustang Bio Shares Spike Higher - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- H.C. Wainwright lowers Jasper Therapeutics stock price target on program delays
- Nasdaq Falls Over 100 Points; Capgemini To Acquire WNS - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Jasper Therapeutics stock plunges after manufacturing issues derail clinical trials
- Jasper Therapeutics plunges on drug product lot issues
- Jasper Therapeutics reports mixed results in urticaria treatment study
- Jasper Therapeutics stock maintains buy rating on positive urticaria data
- Jasper Therapeutics stock rises as JMP reiterates outperform rating
- Jasper Therapeutics Announces Briquilimab Presentations at the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Annual Congress
- Jasper Therapeutics to Present at Upcoming Investor Conferences
Faixa diária
2.36 2.61
Faixa anual
2.26 26.05
- Fechamento anterior
- 2.33
- Open
- 2.40
- Bid
- 2.59
- Ask
- 2.89
- Low
- 2.36
- High
- 2.61
- Volume
- 431
- Mudança diária
- 11.16%
- Mudança mensal
- -6.50%
- Mudança de 6 meses
- -40.60%
- Mudança anual
- -85.89%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh