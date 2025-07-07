Valute / JSPR
JSPR: Jasper Therapeutics Inc - Class A
2.50 USD 0.09 (3.47%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JSPR ha avuto una variazione del -3.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.37 e ad un massimo di 2.56.
Segui le dinamiche di Jasper Therapeutics Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
JSPR News
- Il titolo di Jasper Therapeutics scende mentre BTIG riduce il target a $7 da $20
- Jasper Therapeutics fissa il prezzo dell’offerta pubblica a 30 milioni di dollari
- Jasper Therapeutics annuncia offerta pubblica di azioni ordinarie
- Le azioni di Jasper Therapeutics crollano dopo l’annuncio di offerta pubblica
Intervallo Giornaliero
2.37 2.56
Intervallo Annuale
2.26 26.05
- Chiusura Precedente
- 2.59
- Apertura
- 2.45
- Bid
- 2.50
- Ask
- 2.80
- Minimo
- 2.37
- Massimo
- 2.56
- Volume
- 1.398 K
- Variazione giornaliera
- -3.47%
- Variazione Mensile
- -9.75%
- Variazione Semestrale
- -42.66%
- Variazione Annuale
- -86.38%
21 settembre, domenica