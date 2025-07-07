QuotazioniSezioni
Valute / JSPR
Tornare a Azioni

JSPR: Jasper Therapeutics Inc - Class A

2.50 USD 0.09 (3.47%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JSPR ha avuto una variazione del -3.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.37 e ad un massimo di 2.56.

Segui le dinamiche di Jasper Therapeutics Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JSPR News

Intervallo Giornaliero
2.37 2.56
Intervallo Annuale
2.26 26.05
Chiusura Precedente
2.59
Apertura
2.45
Bid
2.50
Ask
2.80
Minimo
2.37
Massimo
2.56
Volume
1.398 K
Variazione giornaliera
-3.47%
Variazione Mensile
-9.75%
Variazione Semestrale
-42.66%
Variazione Annuale
-86.38%
21 settembre, domenica