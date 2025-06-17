Währungen / JSPR
JSPR: Jasper Therapeutics Inc - Class A
2.41 USD 0.18 (6.95%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JSPR hat sich für heute um -6.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.37 bis zu einem Hoch von 2.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Jasper Therapeutics Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.37 2.53
Jahresspanne
2.26 26.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.59
- Eröffnung
- 2.45
- Bid
- 2.41
- Ask
- 2.71
- Tief
- 2.37
- Hoch
- 2.53
- Volumen
- 867
- Tagesänderung
- -6.95%
- Monatsänderung
- -13.00%
- 6-Monatsänderung
- -44.72%
- Jahresänderung
- -86.87%
