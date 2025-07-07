Devises / JSPR
JSPR: Jasper Therapeutics Inc - Class A
2.50 USD 0.09 (3.47%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de JSPR a changé de -3.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.37 et à un maximum de 2.56.
Suivez la dynamique Jasper Therapeutics Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
JSPR Nouvelles
- L’action Jasper Therapeutics chute après la réduction de l’objectif de prix par BTIG à 7€
- Jasper Therapeutics stock falls as BTIG lowers price target to $7 from $20
- Jasper Therapeutics fixe le prix de son offre publique à 30 millions $
- Jasper Therapeutics prices $30 million public offering
- Jasper Therapeutics annonce une offre publique d’actions ordinaires
- Jasper Therapeutics announces public offering of common stock
- L’action de Jasper Therapeutics chute après l’annonce d’un projet d’offre publique
- Jasper Therapeutics stock falls after announcing public offering plans
- JMP reiterates Market Outperform rating on Jasper Therapeutics stock
- Jasper Therapeutics stock holds Market Outperform rating at JMP despite setback
- Jasper Therapeutics cuts workforce by 50% to focus on urticaria programs
- Jasper Therapeutics stock downgraded by BMO Capital on CSU trial concerns
- Jasper Therapeutics stock price target lowered to $20 by Evercore ISI
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.94%
- Cantor Fitzgerald downgrades Jasper Therapeutics stock on clinical trial setback
- Jasper Therapeutics stock rating reiterated at Buy by TD Cowen despite trial delay
- Jasper Therapeutics stock plummets as BTIG slashes price target on trial issues
- Jasper Therapeutics stock downgraded by William Blair on drug trial setbacks
- Why Is Jasper Therapeutics Stock Falling On Monday? - Jasper Therapeutics (NASDAQ:JSPR)
- Dow Dips 1%; Mustang Bio Shares Spike Higher - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- H.C. Wainwright lowers Jasper Therapeutics stock price target on program delays
- Nasdaq Falls Over 100 Points; Capgemini To Acquire WNS - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Jasper Therapeutics stock plunges after manufacturing issues derail clinical trials
- Jasper Therapeutics plunges on drug product lot issues
Range quotidien
2.37 2.56
Range Annuel
2.26 26.05
- Clôture Précédente
- 2.59
- Ouverture
- 2.45
- Bid
- 2.50
- Ask
- 2.80
- Plus Bas
- 2.37
- Plus Haut
- 2.56
- Volume
- 1.398 K
- Changement quotidien
- -3.47%
- Changement Mensuel
- -9.75%
- Changement à 6 Mois
- -42.66%
- Changement Annuel
- -86.38%
