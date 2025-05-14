Divisas / JSPR
JSPR: Jasper Therapeutics Inc - Class A
2.33 USD 0.10 (4.12%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JSPR de hoy ha cambiado un -4.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.32, mientras que el máximo ha alcanzado 2.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Jasper Therapeutics Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
2.32 2.45
Rango anual
2.26 26.05
- Cierres anteriores
- 2.43
- Open
- 2.44
- Bid
- 2.33
- Ask
- 2.63
- Low
- 2.32
- High
- 2.45
- Volumen
- 406
- Cambio diario
- -4.12%
- Cambio mensual
- -15.88%
- Cambio a 6 meses
- -46.56%
- Cambio anual
- -87.31%
