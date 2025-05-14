Валюты / JSPR
JSPR: Jasper Therapeutics Inc - Class A
2.43 USD 0.05 (2.10%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JSPR за сегодня изменился на 2.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.36, а максимальная — 2.50.
Следите за динамикой Jasper Therapeutics Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости JSPR
- JMP reiterates Market Outperform rating on Jasper Therapeutics stock
- Jasper Therapeutics stock holds Market Outperform rating at JMP despite setback
- Jasper Therapeutics cuts workforce by 50% to focus on urticaria programs
- Jasper Therapeutics stock downgraded by BMO Capital on CSU trial concerns
- Jasper Therapeutics stock price target lowered to $20 by Evercore ISI
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.94%
- Cantor Fitzgerald downgrades Jasper Therapeutics stock on clinical trial setback
- Jasper Therapeutics stock rating reiterated at Buy by TD Cowen despite trial delay
- Jasper Therapeutics stock plummets as BTIG slashes price target on trial issues
- Jasper Therapeutics stock downgraded by William Blair on drug trial setbacks
- Why Is Jasper Therapeutics Stock Falling On Monday? - Jasper Therapeutics (NASDAQ:JSPR)
- Dow Dips 1%; Mustang Bio Shares Spike Higher - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- H.C. Wainwright lowers Jasper Therapeutics stock price target on program delays
- Nasdaq Falls Over 100 Points; Capgemini To Acquire WNS - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Jasper Therapeutics stock plunges after manufacturing issues derail clinical trials
- Jasper Therapeutics plunges on drug product lot issues
- Jasper Therapeutics reports mixed results in urticaria treatment study
- Jasper Therapeutics stock maintains buy rating on positive urticaria data
- Jasper Therapeutics stock rises as JMP reiterates outperform rating
- Jasper Therapeutics Announces Briquilimab Presentations at the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Annual Congress
- Jasper Therapeutics to Present at Upcoming Investor Conferences
Дневной диапазон
2.36 2.50
Годовой диапазон
2.26 26.05
- Предыдущее закрытие
- 2.38
- Open
- 2.38
- Bid
- 2.43
- Ask
- 2.73
- Low
- 2.36
- High
- 2.50
- Объем
- 147
- Дневное изменение
- 2.10%
- Месячное изменение
- -12.27%
- 6-месячное изменение
- -44.27%
- Годовое изменение
- -86.76%
