JSM: Navient Corporation - 6% Senior Notes due December 15, 2043
19.6878 USD 0.0978 (0.50%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
JSM fiyatı bugün 0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.5900 ve Yüksek fiyatı olarak 19.7599 aralığında işlem gördü.
Navient Corporation - 6% Senior Notes due December 15, 2043 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
19.5900 19.7599
Yıllık aralık
16.5119 20.8200
- Önceki kapanış
- 19.5900
- Açılış
- 19.7599
- Satış
- 19.6878
- Alış
- 19.6908
- Düşük
- 19.5900
- Yüksek
- 19.7599
- Hacim
- 34
- Günlük değişim
- 0.50%
- Aylık değişim
- 3.69%
- 6 aylık değişim
- 5.56%
- Yıllık değişim
- -2.82%
21 Eylül, Pazar