JSM: Navient Corporation - 6% Senior Notes due December 15, 2043

19.6878 USD 0.0978 (0.50%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JSM fiyatı bugün 0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.5900 ve Yüksek fiyatı olarak 19.7599 aralığında işlem gördü.

Navient Corporation - 6% Senior Notes due December 15, 2043 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
19.5900 19.7599
Yıllık aralık
16.5119 20.8200
Önceki kapanış
19.5900
Açılış
19.7599
Satış
19.6878
Alış
19.6908
Düşük
19.5900
Yüksek
19.7599
Hacim
34
Günlük değişim
0.50%
Aylık değişim
3.69%
6 aylık değişim
5.56%
Yıllık değişim
-2.82%
21 Eylül, Pazar