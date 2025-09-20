CotationsSections
JSM: Navient Corporation - 6% Senior Notes due December 15, 2043

19.6878 USD 0.0978 (0.50%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de JSM a changé de 0.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.5900 et à un maximum de 19.7599.

Suivez la dynamique Navient Corporation - 6% Senior Notes due December 15, 2043. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
19.5900 19.7599
Range Annuel
16.5119 20.8200
Clôture Précédente
19.5900
Ouverture
19.7599
Bid
19.6878
Ask
19.6908
Plus Bas
19.5900
Plus Haut
19.7599
Volume
34
Changement quotidien
0.50%
Changement Mensuel
3.69%
Changement à 6 Mois
5.56%
Changement Annuel
-2.82%
20 septembre, samedi