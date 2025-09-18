Moedas / JSM
JSM: Navient Corporation - 6% Senior Notes due December 15, 2043
19.6100 USD 0.0400 (0.20%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do JSM para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.5600 e o mais alto foi 19.6100.
Veja a dinâmica do par de moedas Navient Corporation - 6% Senior Notes due December 15, 2043. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
19.5600 19.6100
Faixa anual
16.5119 20.8200
- Fechamento anterior
- 19.5700
- Open
- 19.5600
- Bid
- 19.6100
- Ask
- 19.6130
- Low
- 19.5600
- High
- 19.6100
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 0.20%
- Mudança mensal
- 3.28%
- Mudança de 6 meses
- 5.15%
- Mudança anual
- -3.21%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh