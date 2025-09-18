Divisas / JSM
JSM: Navient Corporation - 6% Senior Notes due December 15, 2043
19.5700 USD 0.2400 (1.21%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JSM de hoy ha cambiado un -1.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.4049, mientras que el máximo ha alcanzado 19.7500.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Navient Corporation - 6% Senior Notes due December 15, 2043. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
19.4049 19.7500
Rango anual
16.5119 20.8200
- Cierres anteriores
- 19.8100
- Open
- 19.6100
- Bid
- 19.5700
- Ask
- 19.5730
- Low
- 19.4049
- High
- 19.7500
- Volumen
- 85
- Cambio diario
- -1.21%
- Cambio mensual
- 3.07%
- Cambio a 6 meses
- 4.93%
- Cambio anual
- -3.41%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B