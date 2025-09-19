クォートセクション
通貨 / JSM
株に戻る

JSM: Navient Corporation - 6% Senior Notes due December 15, 2043

19.5900 USD 0.0200 (0.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JSMの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり19.5600の安値と19.6499の高値で取引されました。

Navient Corporation - 6% Senior Notes due December 15, 2043ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
19.5600 19.6499
1年のレンジ
16.5119 20.8200
以前の終値
19.5700
始値
19.5600
買値
19.5900
買値
19.5930
安値
19.5600
高値
19.6499
出来高
19
1日の変化
0.10%
1ヶ月の変化
3.17%
6ヶ月の変化
5.04%
1年の変化
-3.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K