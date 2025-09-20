Valute / JSM
JSM: Navient Corporation - 6% Senior Notes due December 15, 2043
19.6878 USD 0.0978 (0.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JSM ha avuto una variazione del 0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.5900 e ad un massimo di 19.7599.
Segui le dinamiche di Navient Corporation - 6% Senior Notes due December 15, 2043. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
19.5900 19.7599
Intervallo Annuale
16.5119 20.8200
- Chiusura Precedente
- 19.5900
- Apertura
- 19.7599
- Bid
- 19.6878
- Ask
- 19.6908
- Minimo
- 19.5900
- Massimo
- 19.7599
- Volume
- 34
- Variazione giornaliera
- 0.50%
- Variazione Mensile
- 3.69%
- Variazione Semestrale
- 5.56%
- Variazione Annuale
- -2.82%
20 settembre, sabato