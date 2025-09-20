QuotazioniSezioni
JSM: Navient Corporation - 6% Senior Notes due December 15, 2043

19.6878 USD 0.0978 (0.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JSM ha avuto una variazione del 0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.5900 e ad un massimo di 19.7599.

Segui le dinamiche di Navient Corporation - 6% Senior Notes due December 15, 2043. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
19.5900 19.7599
Intervallo Annuale
16.5119 20.8200
Chiusura Precedente
19.5900
Apertura
19.7599
Bid
19.6878
Ask
19.6908
Minimo
19.5900
Massimo
19.7599
Volume
34
Variazione giornaliera
0.50%
Variazione Mensile
3.69%
Variazione Semestrale
5.56%
Variazione Annuale
-2.82%
20 settembre, sabato