시세섹션
통화 / JSM
주식로 돌아가기

JSM: Navient Corporation - 6% Senior Notes due December 15, 2043

19.6878 USD 0.0978 (0.50%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

JSM 환율이 오늘 0.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.5900이고 고가는 19.7599이었습니다.

Navient Corporation - 6% Senior Notes due December 15, 2043 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
19.5900 19.7599
년간 변동
16.5119 20.8200
이전 종가
19.5900
시가
19.7599
Bid
19.6878
Ask
19.6908
저가
19.5900
고가
19.7599
볼륨
34
일일 변동
0.50%
월 변동
3.69%
6개월 변동
5.56%
년간 변동율
-2.82%
20 9월, 토요일