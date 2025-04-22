FiyatlarBölümler
JKS
JKS: JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares (

24.94 USD 0.87 (3.61%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JKS fiyatı bugün 3.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.49 ve Yüksek fiyatı olarak 25.20 aralığında işlem gördü.

JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares ( hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
24.49 25.20
Yıllık aralık
13.42 37.36
Önceki kapanış
24.07
Açılış
24.49
Satış
24.94
Alış
25.24
Düşük
24.49
Yüksek
25.20
Hacim
1.083 K
Günlük değişim
3.61%
Aylık değişim
9.77%
6 aylık değişim
29.63%
Yıllık değişim
-4.81%
21 Eylül, Pazar