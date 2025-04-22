Dövizler / JKS
JKS: JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares (
24.94 USD 0.87 (3.61%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
JKS fiyatı bugün 3.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.49 ve Yüksek fiyatı olarak 25.20 aralığında işlem gördü.
JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares ( hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
JKS haberleri
Günlük aralık
24.49 25.20
Yıllık aralık
13.42 37.36
- Önceki kapanış
- 24.07
- Açılış
- 24.49
- Satış
- 24.94
- Alış
- 25.24
- Düşük
- 24.49
- Yüksek
- 25.20
- Hacim
- 1.083 K
- Günlük değişim
- 3.61%
- Aylık değişim
- 9.77%
- 6 aylık değişim
- 29.63%
- Yıllık değişim
- -4.81%
21 Eylül, Pazar