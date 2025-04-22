Moedas / JKS
JKS: JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares (
24.35 USD 0.99 (3.91%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do JKS para hoje mudou para -3.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.35 e o mais alto foi 25.16.
Veja a dinâmica do par de moedas JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares (. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- JinkoSolar conclui venda de 300 milhões de ações A em subsidiária
- JinkoSolar Stock: Growing Global Presence, But Too Many Headwinds (NYSE:JKS)
- Canadian Solar Unveils Low-Carbon Modules to Drive Sustainable Growth
- JinkoSolar earnings missed by ¥7.62, revenue topped estimates
- JinkoSolar Reports Record Cash Flow
- Why JinkoSolar Fell Today
- JinkoSolar supplies 21.6 MWh energy storage systems in Massachusetts
- Tesla, UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Solar Stocks Are Climbing Higher Wednesday: What's Going On? - Enphase Energy (NASDAQ:ENPH), JinkoSolar Holding Co (NYSE:JKS)
- Tesla, Centene Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- JinkoSolar and ib vogt Partner to Deliver High-Efficiency Tiger Neo Modules for Spain’s 513 MWp Segovia Solar Cluster
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Tech Stocks Delivering High-Dividend Yields - JinkoSolar Holding Co (NYSE:JKS), HP (NYSE:HPQ)
- JinkoSolar declares $1.30 per ADS cash dividend
- JinkoSolar: Waiting For A Clear Catalyst (NYSE:JKS)
- JinkoSolar Earns RETC’s "Overall Highest Achiever" Award for the Sixth Consecutive Year
- JinkoSolar Recognized as Top Performer in PVEL’s PV Module Reliability Scorecard for the Eleventh Consecutive Time
- TOYO: A Vertically Integrated Solar Play With Breakout Potential Amid Industry Reset (NASDAQ:TOYO)
- House budget bill effectively kills US clean energy boom
- Solar stocks plummet after Trump's tax bill advances in US House
- JinkoSolar’s EAGLE ® Preserve Program Approved as the State of Washington’s 1st Module Stewardship Program
- China's solar industry remains in red as trade war adds to problems
- JinkoSolar Blames Trade Policy Uncertainty For Demand Disruption, Margin Pressure - JinkoSolar Holding Co (NYSE:JKS)
- First Solar Stock Jumps as U.S. Finalizes Tariffs on Southeast Asian Solar Panels - First Solar (NASDAQ:FSLR)
Faixa diária
24.35 25.16
Faixa anual
13.42 37.36
- Fechamento anterior
- 25.34
- Open
- 25.01
- Bid
- 24.35
- Ask
- 24.65
- Low
- 24.35
- High
- 25.16
- Volume
- 362
- Mudança diária
- -3.91%
- Mudança mensal
- 7.17%
- Mudança de 6 meses
- 26.56%
- Mudança anual
- -7.06%
