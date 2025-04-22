통화 / JKS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
JKS: JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares (
24.94 USD 0.87 (3.61%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JKS 환율이 오늘 3.61%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.49이고 고가는 25.20이었습니다.
JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares ( 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JKS News
- 징코솔라, 자회사 A주 3억 주 매각 완료
- JinkoSolar Stock: Growing Global Presence, But Too Many Headwinds (NYSE:JKS)
- Canadian Solar Unveils Low-Carbon Modules to Drive Sustainable Growth
- JinkoSolar earnings missed by ¥7.62, revenue topped estimates
- JinkoSolar Reports Record Cash Flow
- Why JinkoSolar Fell Today
- JinkoSolar supplies 21.6 MWh energy storage systems in Massachusetts
- Tesla, UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Solar Stocks Are Climbing Higher Wednesday: What's Going On? - Enphase Energy (NASDAQ:ENPH), JinkoSolar Holding Co (NYSE:JKS)
- Tesla, Centene Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- JinkoSolar and ib vogt Partner to Deliver High-Efficiency Tiger Neo Modules for Spain’s 513 MWp Segovia Solar Cluster
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Tech Stocks Delivering High-Dividend Yields - JinkoSolar Holding Co (NYSE:JKS), HP (NYSE:HPQ)
- JinkoSolar declares $1.30 per ADS cash dividend
- JinkoSolar: Waiting For A Clear Catalyst (NYSE:JKS)
- JinkoSolar Earns RETC’s "Overall Highest Achiever" Award for the Sixth Consecutive Year
- JinkoSolar Recognized as Top Performer in PVEL’s PV Module Reliability Scorecard for the Eleventh Consecutive Time
- TOYO: A Vertically Integrated Solar Play With Breakout Potential Amid Industry Reset (NASDAQ:TOYO)
- House budget bill effectively kills US clean energy boom
- Solar stocks plummet after Trump's tax bill advances in US House
- Solar stocks plummet after Trump’s tax bill advances in US House
- JinkoSolar’s EAGLE ® Preserve Program Approved as the State of Washington’s 1st Module Stewardship Program
- China's solar industry remains in red as trade war adds to problems
- JinkoSolar Blames Trade Policy Uncertainty For Demand Disruption, Margin Pressure - JinkoSolar Holding Co (NYSE:JKS)
- First Solar Stock Jumps as U.S. Finalizes Tariffs on Southeast Asian Solar Panels - First Solar (NASDAQ:FSLR)
일일 변동 비율
24.49 25.20
년간 변동
13.42 37.36
- 이전 종가
- 24.07
- 시가
- 24.49
- Bid
- 24.94
- Ask
- 25.24
- 저가
- 24.49
- 고가
- 25.20
- 볼륨
- 1.083 K
- 일일 변동
- 3.61%
- 월 변동
- 9.77%
- 6개월 변동
- 29.63%
- 년간 변동율
- -4.81%
20 9월, 토요일