JKS: JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares (

24.94 USD 0.87 (3.61%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de JKS a changé de 3.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.49 et à un maximum de 25.20.

Suivez la dynamique JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares (. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
24.49 25.20
Range Annuel
13.42 37.36
Clôture Précédente
24.07
Ouverture
24.49
Bid
24.94
Ask
25.24
Plus Bas
24.49
Plus Haut
25.20
Volume
1.083 K
Changement quotidien
3.61%
Changement Mensuel
9.77%
Changement à 6 Mois
29.63%
Changement Annuel
-4.81%
20 septembre, samedi