JKS: JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares (
25.34 USD 0.74 (2.84%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JKS de hoy ha cambiado un -2.84%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.90, mientras que el máximo ha alcanzado 26.06.
Siga la dinámica de la pareja de divisas JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares (. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
JKS News
- JinkoSolar sube 50% tras señal de Valor razonable de InvestingPro en mayo
- JinkoSolar Stock: Growing Global Presence, But Too Many Headwinds (NYSE:JKS)
- Canadian Solar Unveils Low-Carbon Modules to Drive Sustainable Growth
- JinkoSolar earnings missed by ¥7.62, revenue topped estimates
- JinkoSolar Reports Record Cash Flow
- Why JinkoSolar Fell Today
- JinkoSolar supplies 21.6 MWh energy storage systems in Massachusetts
- Tesla, UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Solar Stocks Are Climbing Higher Wednesday: What's Going On? - Enphase Energy (NASDAQ:ENPH), JinkoSolar Holding Co (NYSE:JKS)
- Tesla, Centene Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- JinkoSolar and ib vogt Partner to Deliver High-Efficiency Tiger Neo Modules for Spain’s 513 MWp Segovia Solar Cluster
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Tech Stocks Delivering High-Dividend Yields - JinkoSolar Holding Co (NYSE:JKS), HP (NYSE:HPQ)
- JinkoSolar declares $1.30 per ADS cash dividend
- JinkoSolar: Waiting For A Clear Catalyst (NYSE:JKS)
- JinkoSolar Earns RETC’s "Overall Highest Achiever" Award for the Sixth Consecutive Year
- JinkoSolar Recognized as Top Performer in PVEL’s PV Module Reliability Scorecard for the Eleventh Consecutive Time
- TOYO: A Vertically Integrated Solar Play With Breakout Potential Amid Industry Reset (NASDAQ:TOYO)
- House budget bill effectively kills US clean energy boom
- Solar stocks plummet after Trump's tax bill advances in US House
- Solar stocks plummet after Trump’s tax bill advances in US House
- JinkoSolar’s EAGLE ® Preserve Program Approved as the State of Washington’s 1st Module Stewardship Program
- China's solar industry remains in red as trade war adds to problems
- JinkoSolar Blames Trade Policy Uncertainty For Demand Disruption, Margin Pressure - JinkoSolar Holding Co (NYSE:JKS)
- First Solar Stock Jumps as U.S. Finalizes Tariffs on Southeast Asian Solar Panels - First Solar (NASDAQ:FSLR)
Rango diario
24.90 26.06
Rango anual
13.42 37.36
- Cierres anteriores
- 26.08
- Open
- 25.95
- Bid
- 25.34
- Ask
- 25.64
- Low
- 24.90
- High
- 26.06
- Volumen
- 1.088 K
- Cambio diario
- -2.84%
- Cambio mensual
- 11.53%
- Cambio a 6 meses
- 31.70%
- Cambio anual
- -3.28%
