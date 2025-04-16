货币 / JKS
JKS: JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares (
26.08 USD 0.20 (0.76%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JKS汇率已更改-0.76%。当日，交易品种以低点25.86和高点26.74进行交易。
关注JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares (动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
JKS新闻
- JinkoSolar Stock: Growing Global Presence, But Too Many Headwinds (NYSE:JKS)
- Canadian Solar Unveils Low-Carbon Modules to Drive Sustainable Growth
- JinkoSolar earnings missed by ¥7.62, revenue topped estimates
- JinkoSolar Reports Record Cash Flow
- Why JinkoSolar Fell Today
- JinkoSolar supplies 21.6 MWh energy storage systems in Massachusetts
- Tesla, UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Solar Stocks Are Climbing Higher Wednesday: What's Going On? - Enphase Energy (NASDAQ:ENPH), JinkoSolar Holding Co (NYSE:JKS)
- Tesla, Centene Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- JinkoSolar and ib vogt Partner to Deliver High-Efficiency Tiger Neo Modules for Spain’s 513 MWp Segovia Solar Cluster
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Tech Stocks Delivering High-Dividend Yields - JinkoSolar Holding Co (NYSE:JKS), HP (NYSE:HPQ)
- JinkoSolar declares $1.30 per ADS cash dividend
- JinkoSolar: Waiting For A Clear Catalyst (NYSE:JKS)
- JinkoSolar Earns RETC’s "Overall Highest Achiever" Award for the Sixth Consecutive Year
- JinkoSolar Recognized as Top Performer in PVEL’s PV Module Reliability Scorecard for the Eleventh Consecutive Time
- TOYO: A Vertically Integrated Solar Play With Breakout Potential Amid Industry Reset (NASDAQ:TOYO)
- House budget bill effectively kills US clean energy boom
- Solar stocks plummet after Trump's tax bill advances in US House
- Solar stocks plummet after Trump’s tax bill advances in US House
- JinkoSolar’s EAGLE ® Preserve Program Approved as the State of Washington’s 1st Module Stewardship Program
- China's solar industry remains in red as trade war adds to problems
- JinkoSolar Blames Trade Policy Uncertainty For Demand Disruption, Margin Pressure - JinkoSolar Holding Co (NYSE:JKS)
- First Solar Stock Jumps as U.S. Finalizes Tariffs on Southeast Asian Solar Panels - First Solar (NASDAQ:FSLR)
- Xinzi: Some Promise In Suqian's Debut, But Weak Financials Raise Red Flags (Pending:XZ)
日范围
25.86 26.74
年范围
13.42 37.36
- 前一天收盘价
- 26.28
- 开盘价
- 26.51
- 卖价
- 26.08
- 买价
- 26.38
- 最低价
- 25.86
- 最高价
- 26.74
- 交易量
- 778
- 日变化
- -0.76%
- 月变化
- 14.79%
- 6个月变化
- 35.55%
- 年变化
- -0.46%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值