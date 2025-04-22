QuotazioniSezioni
JKS: JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares (

24.94 USD 0.87 (3.61%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JKS ha avuto una variazione del 3.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.49 e ad un massimo di 25.20.

Segui le dinamiche di JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares (. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.49 25.20
Intervallo Annuale
13.42 37.36
Chiusura Precedente
24.07
Apertura
24.49
Bid
24.94
Ask
25.24
Minimo
24.49
Massimo
25.20
Volume
1.083 K
Variazione giornaliera
3.61%
Variazione Mensile
9.77%
Variazione Semestrale
29.63%
Variazione Annuale
-4.81%
