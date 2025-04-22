Valute / JKS
JKS: JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares (
24.94 USD 0.87 (3.61%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JKS ha avuto una variazione del 3.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.49 e ad un massimo di 25.20.
Segui le dinamiche di JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares (. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.49 25.20
Intervallo Annuale
13.42 37.36
- Chiusura Precedente
- 24.07
- Apertura
- 24.49
- Bid
- 24.94
- Ask
- 25.24
- Minimo
- 24.49
- Massimo
- 25.20
- Volume
- 1.083 K
- Variazione giornaliera
- 3.61%
- Variazione Mensile
- 9.77%
- Variazione Semestrale
- 29.63%
- Variazione Annuale
- -4.81%
20 settembre, sabato