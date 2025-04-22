通貨 / JKS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
JKS: JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares (
24.07 USD 1.27 (5.01%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JKSの今日の為替レートは、-5.01%変化しました。日中、通貨は1あたり24.05の安値と25.16の高値で取引されました。
JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares (ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JKS News
- JinkoSolar、子会社の3億株のA株売却を完了
- JinkoSolar Stock: Growing Global Presence, But Too Many Headwinds (NYSE:JKS)
- Canadian Solar Unveils Low-Carbon Modules to Drive Sustainable Growth
- JinkoSolar earnings missed by ¥7.62, revenue topped estimates
- JinkoSolar Reports Record Cash Flow
- Why JinkoSolar Fell Today
- JinkoSolar supplies 21.6 MWh energy storage systems in Massachusetts
- Tesla, UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Solar Stocks Are Climbing Higher Wednesday: What's Going On? - Enphase Energy (NASDAQ:ENPH), JinkoSolar Holding Co (NYSE:JKS)
- Tesla, Centene Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- JinkoSolar and ib vogt Partner to Deliver High-Efficiency Tiger Neo Modules for Spain’s 513 MWp Segovia Solar Cluster
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Tech Stocks Delivering High-Dividend Yields - JinkoSolar Holding Co (NYSE:JKS), HP (NYSE:HPQ)
- JinkoSolar declares $1.30 per ADS cash dividend
- JinkoSolar: Waiting For A Clear Catalyst (NYSE:JKS)
- JinkoSolar Earns RETC’s "Overall Highest Achiever" Award for the Sixth Consecutive Year
- JinkoSolar Recognized as Top Performer in PVEL’s PV Module Reliability Scorecard for the Eleventh Consecutive Time
- TOYO: A Vertically Integrated Solar Play With Breakout Potential Amid Industry Reset (NASDAQ:TOYO)
- House budget bill effectively kills US clean energy boom
- Solar stocks plummet after Trump's tax bill advances in US House
- Solar stocks plummet after Trump’s tax bill advances in US House
- JinkoSolar’s EAGLE ® Preserve Program Approved as the State of Washington’s 1st Module Stewardship Program
- China's solar industry remains in red as trade war adds to problems
- JinkoSolar Blames Trade Policy Uncertainty For Demand Disruption, Margin Pressure - JinkoSolar Holding Co (NYSE:JKS)
- First Solar Stock Jumps as U.S. Finalizes Tariffs on Southeast Asian Solar Panels - First Solar (NASDAQ:FSLR)
1日のレンジ
24.05 25.16
1年のレンジ
13.42 37.36
- 以前の終値
- 25.34
- 始値
- 25.01
- 買値
- 24.07
- 買値
- 24.37
- 安値
- 24.05
- 高値
- 25.16
- 出来高
- 1.052 K
- 1日の変化
- -5.01%
- 1ヶ月の変化
- 5.94%
- 6ヶ月の変化
- 25.10%
- 1年の変化
- -8.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K