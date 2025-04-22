クォートセクション
通貨 / JKS
JKS: JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares (

24.07 USD 1.27 (5.01%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JKSの今日の為替レートは、-5.01%変化しました。日中、通貨は1あたり24.05の安値と25.16の高値で取引されました。

JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares (ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
24.05 25.16
1年のレンジ
13.42 37.36
以前の終値
25.34
始値
25.01
買値
24.07
買値
24.37
安値
24.05
高値
25.16
出来高
1.052 K
1日の変化
-5.01%
1ヶ月の変化
5.94%
6ヶ月の変化
25.10%
1年の変化
-8.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K