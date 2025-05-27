JANJ: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF

JANJ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - hisse senedi 24.74 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 24.73 - 24.75 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 24.75 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 9 değerine ulaştı. JANJ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - hisse senedi temettü ödüyor mu? Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - hisse senedi şu anda 24.74 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.16% ve USD değerlerini izler. JANJ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

JANJ hisse senedi nasıl alınır? Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - hisselerini şu anki 24.74 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 24.74 ve Ask 25.04 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 9 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte JANJ fiyat hareketlerini takip edin.

JANJ hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 23.23 - 25.02 ve mevcut fiyatı 24.74 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 24.74 veya Ask 25.04 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.16% ve 6 aylık değişim oranı 1.56% değerlerini karşılaştırır. JANJ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - hisse senedi yıllık olarak 25.02 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 23.23 - 25.02). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 24.75 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - performansını takip edin.

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 23.23 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 24.74 ve hareket ettiği yıllık aralık 23.23 - 25.02 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki JANJ fiyat hareketlerini izleyin.