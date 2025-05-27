- Genel bakış
JANJ: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -
JANJ fiyatı bugün -0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.73 ve Yüksek fiyatı olarak 24.75 aralığında işlem gördü.
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
JANJ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - hisse senedi 24.74 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 24.73 - 24.75 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 24.75 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 9 değerine ulaştı. JANJ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - hisse senedi temettü ödüyor mu?
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - hisse senedi şu anda 24.74 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.16% ve USD değerlerini izler. JANJ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
JANJ hisse senedi nasıl alınır?
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - hisselerini şu anki 24.74 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 24.74 ve Ask 25.04 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 9 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte JANJ fiyat hareketlerini takip edin.
JANJ hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 23.23 - 25.02 ve mevcut fiyatı 24.74 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 24.74 veya Ask 25.04 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.16% ve 6 aylık değişim oranı 1.56% değerlerini karşılaştırır. JANJ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - hisse senedi yıllık olarak 25.02 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 23.23 - 25.02). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 24.75 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - performansını takip edin.
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 23.23 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 24.74 ve hareket ettiği yıllık aralık 23.23 - 25.02 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki JANJ fiyat hareketlerini izleyin.
JANJ hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 24.75 ve yıllık değişim oranı -0.16% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 24.75
- Açılış
- 24.74
- Satış
- 24.74
- Alış
- 25.04
- Düşük
- 24.73
- Yüksek
- 24.75
- Hacim
- 9
- Günlük değişim
- -0.04%
- Aylık değişim
- 0.16%
- 6 aylık değişim
- 1.56%
- Yıllık değişim
- -0.16%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.333 M
- Önceki
- 1.307 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.333 M
- Önceki
- 1.312 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.9%
- Önceki
- -8.5%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.1%
- Önceki
- 0.1%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.2%
- Önceki
- 0.9%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 418
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 547
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $108.6 B
- Önceki
- $49.2 B