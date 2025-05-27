- Aperçu
JANJ: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -
Le taux de change de JANJ a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.73 et à un maximum de 24.75.
Suivez la dynamique Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
JANJ Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action JANJ aujourd'hui ?
L'action Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - est cotée à 24.74 aujourd'hui. Elle se négocie dans 24.73 - 24.75, a clôturé hier à 24.75 et son volume d'échange a atteint 9. Le graphique en temps réel du cours de JANJ présente ces mises à jour.
L'action Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - verse-t-elle des dividendes ?
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - est actuellement valorisé à 24.74. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.16% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de JANJ.
Comment acheter des actions JANJ ?
Vous pouvez acheter des actions Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - au cours actuel de 24.74. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.74 ou de 25.04, le 9 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de JANJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action JANJ ?
Investir dans Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.23 - 25.02 et le prix actuel 24.74. Beaucoup comparent 0.16% et 1.56% avant de passer des ordres à 24.74 ou 25.04. Consultez le graphique du cours de JANJ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - ?
Le cours le plus élevé de Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - l'année dernière était 25.02. Au cours de 23.23 - 25.02, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.75 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - ?
Le cours le plus bas de Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ) sur l'année a été 23.23. Sa comparaison avec 24.74 et 23.23 - 25.02 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de JANJ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action JANJ a-t-elle été divisée ?
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.75 et -0.16% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.75
- Ouverture
- 24.74
- Bid
- 24.74
- Ask
- 25.04
- Plus Bas
- 24.73
- Plus Haut
- 24.75
- Volume
- 9
- Changement quotidien
- -0.04%
- Changement Mensuel
- 0.16%
- Changement à 6 Mois
- 1.56%
- Changement Annuel
- -0.16%
