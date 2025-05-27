- 概要
JANJ: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -
JANJの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり24.72の安値と24.75の高値で取引されました。
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
JANJ News
よくあるご質問
JANJ株の現在の価格は？
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - の株価は本日24.73です。24.72 - 24.75内で取引され、前日の終値は24.74、取引量は5に達しました。JANJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - の株は配当を出しますか？
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - の現在の価格は24.73です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.20%やUSDにも注目します。JANJの動きはライブチャートで確認できます。
JANJ株を買う方法は？
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - の株は現在24.73で購入可能です。注文は通常24.73または25.03付近で行われ、5や-0.08%が市場の動きを示します。JANJの最新情報はライブチャートで確認できます。
JANJ株に投資する方法は？
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - への投資では、年間の値幅23.23 - 25.02と現在の24.73を考慮します。注文は多くの場合24.73や25.03で行われる前に、0.12%や1.52%と比較されます。JANJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - の株の最高値は？
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - の過去1年の最高値は25.02でした。23.23 - 25.02内で株価は大きく変動し、24.74と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - の株の最低値は？
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ)の年間最安値は23.23でした。現在の24.73や23.23 - 25.02と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JANJの動きはライブチャートで確認できます。
JANJの株式分割はいつ行われましたか？
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.74、-0.20%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.74
- 始値
- 24.75
- 買値
- 24.73
- 買値
- 25.03
- 安値
- 24.72
- 高値
- 24.75
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- -0.04%
- 1ヶ月の変化
- 0.12%
- 6ヶ月の変化
- 1.52%
- 1年の変化
- -0.20%