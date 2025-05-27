KurseKategorien
JANJ: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -

24.74 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JANJ hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.73 bis zu einem Hoch von 24.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von JANJ heute?

Die Aktie von Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ) notiert heute bei 24.74. Sie wird innerhalb einer Spanne von 24.73 - 24.75 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.75 und das Handelsvolumen erreichte 9. Das Live-Chart von JANJ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie JANJ Dividenden?

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - wird derzeit mit 24.74 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JANJ zu verfolgen.

Wie kaufe ich JANJ-Aktien?

Sie können Aktien von Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ) zum aktuellen Kurs von 24.74 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.74 oder 25.04 platziert, während 9 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JANJ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in JANJ-Aktien?

Bei einer Investition in Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - müssen die jährliche Spanne 23.23 - 25.02 und der aktuelle Kurs 24.74 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.16% und 1.56%, bevor sie Orders zu 24.74 oder 25.04 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JANJ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - ?

Der höchste Kurs von Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ) im vergangenen Jahr lag bei 25.02. Innerhalb von 23.23 - 25.02 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.75 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - ?

Der niedrigste Kurs von Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ) im Laufe des Jahres betrug 23.23. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.74 und der Spanne 23.23 - 25.02 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JANJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von JANJ statt?

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.75 und -0.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.73 24.75
Jahresspanne
23.23 25.02
Vorheriger Schlusskurs
24.75
Eröffnung
24.74
Bid
24.74
Ask
25.04
Tief
24.73
Hoch
24.75
Volumen
9
Tagesänderung
-0.04%
Monatsänderung
0.16%
6-Monatsänderung
1.56%
Jahresänderung
-0.16%
17 Oktober, Freitag
00:00
ALL
IMF Tagung
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Baubeginne
Akt
Erw
1.333 M
Vorh
1.307 M
12:30
USD
Baugenehmigungen
Akt
Erw
1.333 M
Vorh
1.312 M
12:30
USD
Baubeginne m/m
Akt
Erw
7.9%
Vorh
-8.5%
12:30
USD
Import Preisindex m/m
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Export Preisindex m/m
Akt
Erw
Vorh
13:15
USD
Fed, Industrieproduktion m/m
Akt
Erw
-0.1%
Vorh
0.1%
13:15
USD
Fed Industrieproduktion y/y
Akt
Erw
1.2%
Vorh
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
418
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
547
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
20:00
USD
TIC Langfristige Nettotransaktionen
Akt
Erw
$​108.6 B
Vorh
$​49.2 B