JANJ: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -

24.74 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do JANJ para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.73 e o mais alto foi 24.75.

Veja a dinâmica do par de moedas Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de JANJ hoje?

Hoje Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ) está avaliado em 24.74. O instrumento é negociado dentro de 24.73 - 24.75, o fechamento de ontem foi 24.75, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JANJ em tempo real.

As ações de Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - pagam dividendos?

Atualmente Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - está avaliado em 24.74. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.16% e USD. Monitore os movimentos de JANJ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de JANJ?

Você pode comprar ações de Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ) pelo preço atual 24.74. Ordens geralmente são executadas perto de 24.74 ou 25.04, enquanto 9 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JANJ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de JANJ?

Investir em Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - envolve considerar a faixa anual 23.23 - 25.02 e o preço atual 24.74. Muitos comparam 0.16% e 1.56% antes de enviar ordens em 24.74 ou 25.04. Estude as mudanças diárias de preço de JANJ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - ?

O maior preço de Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ) no último ano foi 25.02. As ações oscilaram bastante dentro de 23.23 - 25.02, e a comparação com 24.75 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - ?

O menor preço de Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ) no ano foi 23.23. A comparação com o preço atual 24.74 e 23.23 - 25.02 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JANJ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de JANJ?

No passado Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.75 e -0.16% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.73 24.75
Faixa anual
23.23 25.02
Fechamento anterior
24.75
Open
24.74
Bid
24.74
Ask
25.04
Low
24.73
High
24.75
Volume
9
Mudança diária
-0.04%
Mudança mensal
0.16%
Mudança de 6 meses
1.56%
Mudança anual
-0.16%
