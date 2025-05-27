КотировкиРазделы
Валюты / JANJ
Назад в Рынок акций США

JANJ: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -

24.74 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JANJ за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.73, а максимальная — 24.75.

Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости JANJ

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JANJ сегодня?

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ) сегодня оценивается на уровне 24.74. Инструмент торгуется в пределах 24.73 - 24.75, вчерашнее закрытие составило 24.75, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JANJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - ?

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - в настоящее время оценивается в 24.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.16% и USD. Отслеживайте движения JANJ на графике в реальном времени.

Как купить акции JANJ?

Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ) по текущей цене 24.74. Ордера обычно размещаются около 24.74 или 25.04, тогда как 9 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JANJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JANJ?

Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - предполагает учет годового диапазона 23.23 - 25.02 и текущей цены 24.74. Многие сравнивают 0.16% и 1.56% перед размещением ордеров на 24.74 или 25.04. Изучайте ежедневные изменения цены JANJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - ?

Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ) за последний год составила 25.02. Акции заметно колебались в пределах 23.23 - 25.02, сравнение с 24.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - ?

Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ) за год составила 23.23. Сравнение с текущими 24.74 и 23.23 - 25.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JANJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JANJ?

В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.75 и -0.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.73 24.75
Годовой диапазон
23.23 25.02
Предыдущее закрытие
24.75
Open
24.74
Bid
24.74
Ask
25.04
Low
24.73
High
24.75
Объем
9
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
1.56%
Годовое изменение
-0.16%
17 октября, пятница
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.333 млн
Пред.
1.307 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.333 млн
Пред.
1.312 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
7.9%
Пред.
-8.5%
12:30
USD
Индекс цен на импорт м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс цен на экспорт м/м
Акт.
Прог.
Пред.
13:15
USD
Промышленное производство от ФРС м/м
Акт.
Прог.
-0.1%
Пред.
0.1%
13:15
USD
Промышленное производство от ФРС, г/г
Акт.
Прог.
1.2%
Пред.
0.9%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
418
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
547
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:00
USD
Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC
Акт.
Прог.
$​108.6 млрд
Пред.
$​49.2 млрд