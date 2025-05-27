- Обзор рынка
JANJ: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -
Курс JANJ за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.73, а максимальная — 24.75.
Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JANJ сегодня?
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ) сегодня оценивается на уровне 24.74. Инструмент торгуется в пределах 24.73 - 24.75, вчерашнее закрытие составило 24.75, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JANJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - ?
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - в настоящее время оценивается в 24.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.16% и USD. Отслеживайте движения JANJ на графике в реальном времени.
Как купить акции JANJ?
Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ) по текущей цене 24.74. Ордера обычно размещаются около 24.74 или 25.04, тогда как 9 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JANJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JANJ?
Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - предполагает учет годового диапазона 23.23 - 25.02 и текущей цены 24.74. Многие сравнивают 0.16% и 1.56% перед размещением ордеров на 24.74 или 25.04. Изучайте ежедневные изменения цены JANJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - ?
Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ) за последний год составила 25.02. Акции заметно колебались в пределах 23.23 - 25.02, сравнение с 24.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - ?
Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ) за год составила 23.23. Сравнение с текущими 24.74 и 23.23 - 25.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JANJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JANJ?
В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.75 и -0.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.75
- Open
- 24.74
- Bid
- 24.74
- Ask
- 25.04
- Low
- 24.73
- High
- 24.75
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- 1.56%
- Годовое изменение
- -0.16%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.307 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.312 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -8.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.1%
- Пред.
- 0.1%
- Акт.
-
- Прог.
- 1.2%
- Пред.
- 0.9%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 547
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- $108.6 млрд
- Пред.
- $49.2 млрд