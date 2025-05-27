报价部分
货币 / JANJ
JANJ: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -

24.74 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日JANJ汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点24.73和高点24.75进行交易。

关注Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

JANJ股票今天的价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - 股票今天的定价为24.74。它在24.73 - 24.75范围内交易，昨天的收盘价为24.75，交易量达到9。JANJ的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - 股票是否支付股息？

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - 目前的价值为24.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.16%和USD。实时查看图表以跟踪JANJ走势。

如何购买JANJ股票？

您可以以24.74的当前价格购买Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - 股票。订单通常设置在24.74或25.04附近，而9和0.00%显示市场活动。立即关注JANJ的实时图表更新。

如何投资JANJ股票？

投资Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - 需要考虑年度范围23.23 - 25.02和当前价格24.74。许多人在以24.74或25.04下订单之前，会比较0.16%和。实时查看JANJ价格图表，了解每日变化。

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - 股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - 的最高价格是25.02。在23.23 - 25.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - 的绩效。

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - 股票的最低价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - （JANJ）的最低价格为23.23。将其与当前的24.74和23.23 - 25.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JANJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JANJ股票是什么时候拆分的？

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.75和-0.16%中可见。

日范围
24.73 24.75
年范围
23.23 25.02
前一天收盘价
24.75
开盘价
24.74
卖价
24.74
买价
25.04
最低价
24.73
最高价
24.75
交易量
9
日变化
-0.04%
月变化
0.16%
6个月变化
1.56%
年变化
-0.16%
