JANJ: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -
今日JANJ汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点24.73和高点24.75进行交易。
关注Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JANJ新闻
- Vox Royalty任命采矿业资深人士Luis Azevedo为董事会成员
- Jangada Mines shareholders approve MTgold acquisition deal
- Jangada Mines appoints Paulo Misk as CEO to advance gold projects
- Jangada Mines acquires 33.3% stake in Brazilian gold project
- Jangada Mines reports 2024 loss, continues search for new assets
- Jangada notes progress at Blencowe’s graphite project
常见问题解答
JANJ股票今天的价格是多少？
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - 股票今天的定价为24.74。它在24.73 - 24.75范围内交易，昨天的收盘价为24.75，交易量达到9。JANJ的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - 股票是否支付股息？
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - 目前的价值为24.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.16%和USD。实时查看图表以跟踪JANJ走势。
如何购买JANJ股票？
您可以以24.74的当前价格购买Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - 股票。订单通常设置在24.74或25.04附近，而9和0.00%显示市场活动。立即关注JANJ的实时图表更新。
如何投资JANJ股票？
投资Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - 需要考虑年度范围23.23 - 25.02和当前价格24.74。许多人在以24.74或25.04下订单之前，会比较0.16%和。实时查看JANJ价格图表，了解每日变化。
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - 股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - 的最高价格是25.02。在23.23 - 25.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - 的绩效。
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - 股票的最低价格是多少？
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - （JANJ）的最低价格为23.23。将其与当前的24.74和23.23 - 25.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JANJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JANJ股票是什么时候拆分的？
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.75和-0.16%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.75
- 开盘价
- 24.74
- 卖价
- 24.74
- 买价
- 25.04
- 最低价
- 24.73
- 最高价
- 24.75
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.16%
- 6个月变化
- 1.56%
- 年变化
- -0.16%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 1.333 M
- 前值
- 1.307 M
- 实际值
-
- 预测值
- 1.333 M
- 前值
- 1.312 M
- 实际值
-
- 预测值
- 7.9%
- 前值
- -8.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.1%
- 前值
- 0.1%
- 实际值
-
- 预测值
- 1.2%
- 前值
- 0.9%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 418
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 547
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- $108.6 B
- 前值
- $49.2 B