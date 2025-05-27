- Panorámica
JANJ: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF -
El tipo de cambio de JANJ de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.72, mientras que el máximo ha alcanzado 24.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
JANJ News
- Vox Royalty nombra al veterano minero Luis Azevedo a su junta directiva
- Vox Royalty nombra al veterano minero Luis Azevedo a su junta directiva
- Jangada Mines shareholders approve MTgold acquisition deal
- Jangada Mines appoints Paulo Misk as CEO to advance gold projects
- Jangada Mines acquires 33.3% stake in Brazilian gold project
- Jangada Mines reports 2024 loss, continues search for new assets
- Jangada notes progress at Blencowe’s graphite project
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de JANJ hoy?
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ) se evalúa hoy en 24.73. El instrumento se negocia dentro de 24.72 - 24.75; el cierre de ayer ha sido 24.74 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios JANJ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - ?
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - se evalúa actualmente en 24.73. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.20% y USD. Monitoree los movimientos de JANJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de JANJ?
Puede comprar acciones de Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ) al precio actual de 24.73. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.73 o 25.03, mientras que 5 y -0.08% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de JANJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de JANJ?
Invertir en Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - implica tener en cuenta el rango anual 23.23 - 25.02 y el precio actual 24.73. Muchos comparan 0.12% y 1.52% antes de colocar órdenes en 24.73 o 25.03. Estudie los cambios diarios de precios de JANJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - ?
El precio más alto de Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ) en el último año ha sido 25.02. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.23 - 25.02, una comparación con 24.74 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - ?
El precio más bajo de Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - (JANJ) para el año ha sido 23.23. La comparación con los actuales 24.73 y 23.23 - 25.02 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de JANJ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de JANJ?
En el pasado, Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.74 y -0.20% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.74
- Open
- 24.75
- Bid
- 24.73
- Ask
- 25.03
- Low
- 24.72
- High
- 24.75
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- -0.04%
- Cambio mensual
- 0.12%
- Cambio a 6 meses
- 1.52%
- Cambio anual
- -0.20%