Dövizler / IVZ
IVZ: Invesco Ltd
22.47 USD 0.17 (0.75%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IVZ fiyatı bugün -0.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.19 ve Yüksek fiyatı olarak 22.72 aralığında işlem gördü.
Invesco Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
IVZ haberleri
Günlük aralık
22.19 22.72
Yıllık aralık
11.60 22.77
- Önceki kapanış
- 22.64
- Açılış
- 22.67
- Satış
- 22.47
- Alış
- 22.77
- Düşük
- 22.19
- Yüksek
- 22.72
- Hacim
- 6.112 K
- Günlük değişim
- -0.75%
- Aylık değişim
- 5.79%
- 6 aylık değişim
- 49.01%
- Yıllık değişim
- 27.96%
21 Eylül, Pazar