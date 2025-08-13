Валюты / IVZ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IVZ: Invesco Ltd
22.10 USD 0.26 (1.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IVZ за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.88, а максимальная — 22.45.
Следите за динамикой Invesco Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IVZ
- Carlyle размещает старшие облигации на $800 миллионов под 5,050%
- PHB: Understanding RAFI Methodology And How It Applies To Bond Universe (NYSEARCA:PHB)
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Here's Why Invesco (IVZ) is a Strong Value Stock
- Инвесторы возвращаются в биткоин: приток в BTC-ETF составил $553 млн
- Centerra Gold продлевает срок эксплуатации рудника Mount Milligan до 2045 года
- Invesco Ltd. (IVZ) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- PNC to Acquire FirstBank in $4.1B Deal, Expand in Colorado & Arizona
- Why Invesco (IVZ) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Invesco stock hits 52-week high at 22.29 USD
- Here's Why Invesco (IVZ) is a Strong Momentum Stock
- Franklin Resources Q3: Fallout From Western Asset Continues (NYSE:BEN)
- Carlyle Agrees to Buy intelliflo From Invesco for $200 Million
- Invesco stock hits 52-week high at 21.86 USD
- Carlyle to acquire intelliflo from Invesco
- Invesco (IVZ) Down 3.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Lazard Gains 19% in 3 Months: Should You Buy the Stock Now?
- Why Invesco (IVZ) is a Top Value Stock for the Long-Term
- TD Cowen selects AMG, CG, MRX as top picks after Q2 earnings review
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- T. Rowe Price July AUM Balance Increases Sequentially, Net Flows Flat
- Virtus Investment's July AUM Inches Up Sequentially on Net Inflows
- Is BLK's Absence in the XRP ETF Rush a Strategy or a Missed Prospect?
- Franklin Touches 52-Week High: How to Play the Stock Now?
Дневной диапазон
21.88 22.45
Годовой диапазон
11.60 22.77
- Предыдущее закрытие
- 22.36
- Open
- 22.45
- Bid
- 22.10
- Ask
- 22.40
- Low
- 21.88
- High
- 22.45
- Объем
- 5.567 K
- Дневное изменение
- -1.16%
- Месячное изменение
- 4.05%
- 6-месячное изменение
- 46.55%
- Годовое изменение
- 25.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.