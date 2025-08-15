KurseKategorien
IVZ: Invesco Ltd

22.64 USD 0.48 (2.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IVZ hat sich für heute um 2.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.20 bis zu einem Hoch von 22.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
22.20 22.70
Jahresspanne
11.60 22.77
Vorheriger Schlusskurs
22.16
Eröffnung
22.49
Bid
22.64
Ask
22.94
Tief
22.20
Hoch
22.70
Volumen
4.556 K
Tagesänderung
2.17%
Monatsänderung
6.59%
6-Monatsänderung
50.13%
Jahresänderung
28.93%
