IVZ: Invesco Ltd
22.64 USD 0.48 (2.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IVZ hat sich für heute um 2.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.20 bis zu einem Hoch von 22.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
22.20 22.70
Jahresspanne
11.60 22.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.16
- Eröffnung
- 22.49
- Bid
- 22.64
- Ask
- 22.94
- Tief
- 22.20
- Hoch
- 22.70
- Volumen
- 4.556 K
- Tagesänderung
- 2.17%
- Monatsänderung
- 6.59%
- 6-Monatsänderung
- 50.13%
- Jahresänderung
- 28.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K