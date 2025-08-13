통화 / IVZ
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
IVZ: Invesco Ltd
22.47 USD 0.17 (0.75%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IVZ 환율이 오늘 -0.75%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.19이고 고가는 22.72이었습니다.
Invesco Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IVZ News
- 인베스코 목표 주가, TD Cowen, 긍정적 전망에 30달러로 상향
- Invesco stock price target raised to $30 from $29 at TD Cowen on positive outlook
- JMP reiterates Market Outperform rating on Carlyle Group stock amid takeover talk
- PHB: Understanding RAFI Methodology And How It Applies To Bond Universe (NYSEARCA:PHB)
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Here's Why Invesco (IVZ) is a Strong Value Stock
- 센터라 골드, 마운트 밀리건 광산 수명 2045년까지 연장
- Invesco Ltd. (IVZ) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- PNC to Acquire FirstBank in $4.1B Deal, Expand in Colorado & Arizona
- Why Invesco (IVZ) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Invesco stock hits 52-week high at 22.29 USD
- Here's Why Invesco (IVZ) is a Strong Momentum Stock
- Franklin Resources Q3: Fallout From Western Asset Continues (NYSE:BEN)
- Carlyle Agrees to Buy intelliflo From Invesco for $200 Million
- Invesco stock hits 52-week high at 21.86 USD
- Carlyle to acquire intelliflo from Invesco
- Invesco (IVZ) Down 3.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Lazard Gains 19% in 3 Months: Should You Buy the Stock Now?
- Why Invesco (IVZ) is a Top Value Stock for the Long-Term
- TD Cowen selects AMG, CG, MRX as top picks after Q2 earnings review
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- T. Rowe Price July AUM Balance Increases Sequentially, Net Flows Flat
- Virtus Investment's July AUM Inches Up Sequentially on Net Inflows
- Is BLK's Absence in the XRP ETF Rush a Strategy or a Missed Prospect?
일일 변동 비율
22.19 22.72
년간 변동
11.60 22.77
- 이전 종가
- 22.64
- 시가
- 22.67
- Bid
- 22.47
- Ask
- 22.77
- 저가
- 22.19
- 고가
- 22.72
- 볼륨
- 6.112 K
- 일일 변동
- -0.75%
- 월 변동
- 5.79%
- 6개월 변동
- 49.01%
- 년간 변동율
- 27.96%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K