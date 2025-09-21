FiyatlarBölümler
Dövizler / IVDAW
IVDAW: Iveda Solutions Inc - Warrant

0.1364 USD 0.0001 (0.07%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IVDAW fiyatı bugün -0.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1364 ve Yüksek fiyatı olarak 0.1364 aralığında işlem gördü.

Iveda Solutions Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.1364 0.1364
Yıllık aralık
0.0114 0.3400
Önceki kapanış
0.1365
Açılış
0.1364
Satış
0.1364
Alış
0.1394
Düşük
0.1364
Yüksek
0.1364
Hacim
1
Günlük değişim
-0.07%
Aylık değişim
24.00%
6 aylık değişim
-6.58%
Yıllık değişim
546.45%
21 Eylül, Pazar