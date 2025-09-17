Валюты / IVDAW
IVDAW: Iveda Solutions Inc - Warrant
0.1365 USD 0.0450 (49.18%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IVDAW за сегодня изменился на 49.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1365, а максимальная — 0.1365.
Следите за динамикой Iveda Solutions Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.1365 0.1365
Годовой диапазон
0.0114 0.3400
- Предыдущее закрытие
- 0.0915
- Open
- 0.1365
- Bid
- 0.1365
- Ask
- 0.1395
- Low
- 0.1365
- High
- 0.1365
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 49.18%
- Месячное изменение
- 24.09%
- 6-месячное изменение
- -6.51%
- Годовое изменение
- 546.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.