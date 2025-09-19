通貨 / IVDAW
IVDAW: Iveda Solutions Inc - Warrant
0.1365 USD 0.0450 (49.18%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IVDAWの今日の為替レートは、49.18%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1365の安値と0.1365の高値で取引されました。
Iveda Solutions Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
0.1365 0.1365
1年のレンジ
0.0114 0.3400
- 以前の終値
- 0.0915
- 始値
- 0.1365
- 買値
- 0.1365
- 買値
- 0.1395
- 安値
- 0.1365
- 高値
- 0.1365
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 49.18%
- 1ヶ月の変化
- 24.09%
- 6ヶ月の変化
- -6.51%
- 1年の変化
- 546.92%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K