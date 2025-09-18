Divisas / IVDAW
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IVDAW: Iveda Solutions Inc - Warrant
0.1365 USD 0.0450 (49.18%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IVDAW de hoy ha cambiado un 49.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1365, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1365.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Iveda Solutions Inc - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
0.1365 0.1365
Rango anual
0.0114 0.3400
- Cierres anteriores
- 0.0915
- Open
- 0.1365
- Bid
- 0.1365
- Ask
- 0.1395
- Low
- 0.1365
- High
- 0.1365
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 49.18%
- Cambio mensual
- 24.09%
- Cambio a 6 meses
- -6.51%
- Cambio anual
- 546.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B