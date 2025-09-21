Valute / IVDAW
IVDAW: Iveda Solutions Inc - Warrant
0.1364 USD 0.0001 (0.07%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IVDAW ha avuto una variazione del -0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1364 e ad un massimo di 0.1364.
Segui le dinamiche di Iveda Solutions Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.1364 0.1364
Intervallo Annuale
0.0114 0.3400
- Chiusura Precedente
- 0.1365
- Apertura
- 0.1364
- Bid
- 0.1364
- Ask
- 0.1394
- Minimo
- 0.1364
- Massimo
- 0.1364
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.07%
- Variazione Mensile
- 24.00%
- Variazione Semestrale
- -6.58%
- Variazione Annuale
- 546.45%
21 settembre, domenica