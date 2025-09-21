QuotazioniSezioni
IVDAW: Iveda Solutions Inc - Warrant

0.1364 USD 0.0001 (0.07%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IVDAW ha avuto una variazione del -0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1364 e ad un massimo di 0.1364.

Segui le dinamiche di Iveda Solutions Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.1364 0.1364
Intervallo Annuale
0.0114 0.3400
Chiusura Precedente
0.1365
Apertura
0.1364
Bid
0.1364
Ask
0.1394
Minimo
0.1364
Massimo
0.1364
Volume
1
Variazione giornaliera
-0.07%
Variazione Mensile
24.00%
Variazione Semestrale
-6.58%
Variazione Annuale
546.45%
21 settembre, domenica