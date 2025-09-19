KurseKategorien
Währungen / IVDAW
IVDAW: Iveda Solutions Inc - Warrant

0.1364 USD 0.0001 (0.07%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IVDAW hat sich für heute um -0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1364 bis zu einem Hoch von 0.1364 gehandelt.

Verfolgen Sie die Iveda Solutions Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.1364 0.1364
Jahresspanne
0.0114 0.3400
Vorheriger Schlusskurs
0.1365
Eröffnung
0.1364
Bid
0.1364
Ask
0.1394
Tief
0.1364
Hoch
0.1364
Volumen
1
Tagesänderung
-0.07%
Monatsänderung
24.00%
6-Monatsänderung
-6.58%
Jahresänderung
546.45%
