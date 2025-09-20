CotationsSections
IVDAW: Iveda Solutions Inc - Warrant

0.1364 USD 0.0001 (0.07%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IVDAW a changé de -0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1364 et à un maximum de 0.1364.

Suivez la dynamique Iveda Solutions Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.1364 0.1364
Range Annuel
0.0114 0.3400
Clôture Précédente
0.1365
Ouverture
0.1364
Bid
0.1364
Ask
0.1394
Plus Bas
0.1364
Plus Haut
0.1364
Volume
1
Changement quotidien
-0.07%
Changement Mensuel
24.00%
Changement à 6 Mois
-6.58%
Changement Annuel
546.45%
20 septembre, samedi