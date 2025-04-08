Dövizler / IVDA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
IVDA: Iveda Solutions Inc
1.54 USD 0.01 (0.65%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IVDA fiyatı bugün -0.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.52 ve Yüksek fiyatı olarak 1.61 aralığında işlem gördü.
Iveda Solutions Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IVDA haberleri
- New Resort & Casino Selects IvedaAI™ for Intelligent Video Surveillance Ahead of Grand Opening
- Iveda expands smart-city tech in Bacoor with AI-driven CCTV
- Iveda Solutions faces Nasdaq delisting over equity shortfall
- Iveda Begins Smart City Rollout in the 8th Most Populated City Worldwide
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
Günlük aralık
1.52 1.61
Yıllık aralık
1.28 8.05
- Önceki kapanış
- 1.55
- Açılış
- 1.56
- Satış
- 1.54
- Alış
- 1.84
- Düşük
- 1.52
- Yüksek
- 1.61
- Hacim
- 197
- Günlük değişim
- -0.65%
- Aylık değişim
- -7.23%
- 6 aylık değişim
- -29.03%
- Yıllık değişim
- -4.94%
21 Eylül, Pazar