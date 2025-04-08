Währungen / IVDA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IVDA: Iveda Solutions Inc
1.54 USD 0.01 (0.65%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IVDA hat sich für heute um -0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.53 bis zu einem Hoch von 1.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Iveda Solutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IVDA News
- New Resort & Casino Selects IvedaAI™ for Intelligent Video Surveillance Ahead of Grand Opening
- Iveda expands smart-city tech in Bacoor with AI-driven CCTV
- Iveda Solutions faces Nasdaq delisting over equity shortfall
- Iveda Begins Smart City Rollout in the 8th Most Populated City Worldwide
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
Tagesspanne
1.53 1.61
Jahresspanne
1.28 8.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.55
- Eröffnung
- 1.56
- Bid
- 1.54
- Ask
- 1.84
- Tief
- 1.53
- Hoch
- 1.61
- Volumen
- 131
- Tagesänderung
- -0.65%
- Monatsänderung
- -7.23%
- 6-Monatsänderung
- -29.03%
- Jahresänderung
- -4.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K